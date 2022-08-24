"العصيمي": المعطيات المناخية تقترب كثيرًا من موسمي 2010 و2016

وأشار إلى أن الموسمين تميزا بالظواهر التالية "سيطرة مرتفع جوي قوي على عموم المنطقة، تأثير الجفاف على أغلب المناطق فترة أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، تحسن محدود في يناير وفبراير، وخط مطري متفرق على منطقة الرياض وجنوبها ووسط وجنوب الشرقية، ودرجات حرارة أقل من معدلاتها في المناطق الوسطى والجنوبية خاصةً".