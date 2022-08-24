"العصيمي": المعطيات المناخية تقترب كثيرًا من موسمي 2010 و2016

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي: إن المعطيات المناخية حتى الآن تقترب كثيرًا من موسمي 2010 و2016 والثاني أقرب.
وأشار إلى أن الموسمين تميزا بالظواهر التالية "سيطرة مرتفع جوي قوي على عموم المنطقة، تأثير الجفاف على أغلب المناطق فترة أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، تحسن محدود في يناير وفبراير، وخط مطري متفرق على منطقة الرياض وجنوبها ووسط وجنوب الشرقية، ودرجات حرارة أقل من معدلاتها في المناطق الوسطى والجنوبية خاصةً".
وأضاف "العصيمي": العامل المشترك في تلك المواسم ومن ضمنها هذا الموسم حالة من اللانينا تتركز أكثر وسط وغرب المحيط الهادئ وسلبية قوية لمعامل المحيط الهندي.