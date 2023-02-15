برعاية أمير الرياض: انطلاق منتدى "الابتكار الاجتماعي 2023" بنسخته الثانية

وأوضحوا أن الابتكار الاجتماعي قد يكون عمليات أو حتى خدمات أو تجارب أو أنظمة تقنية تعمل على تغيير الأنظمة، لتزداد مرونة من أجل التعامل مع تحديات المستقبل، تجاه الإنسان والبيئة بشكل مستدام.