"مؤسسة الملك خالد" تُطلق مشروع "آفاق" لإرشاد المديرين التنفيذيين للمنظمات غير الربحية

أطلقت اليوم مؤسسة الملك خالد، مشروع "آفاق" لإرشاد المديرين التنفيذيين للمنظمات غير الربحية، بهدف إيجاد قادة قادرين على مواجهة التحديات التي تواجههم، والسعي في تمكين منظماتهم لتصبح قادرة على مواكبة التغيير الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق أهدافهم عن طريق تنمية مهاراتهم القيادية، وبناء قدراتهم الشخصية، والمهنية، والمؤسسية، والتطوير من خلال الحصول على الإرشاد الشخصي والدعم المهني الملائم من قِبل زملائهم الخبراء في القطاع غير الربحي.
ويقدّم مشروع "آفاق" الذي يُنفذ على مدار ثمانية أشهر إرشادًا وتوجيهًا فرديًا، وورش عمل تفاعلية، إضافة إلى التعلم بين مجموعة من الخبراء ومديري المنظمات غير الربحية، والدعم المتنوّع خلال مدة المشروع بهدف الاستفادة من الإرشاد الشخصي المقدّم من رؤساء تنفيذيين ناجحين في منظمات غير ربحية وخبراء في القطاع غير الربحي.
وجاء المشروع ضمن مشاريع برنامج بناء القدرات الذي يعمل على تطوير المهارات، والقدرات، والعمليات، والموارد للمنظمات غير الربحية من أجل تحقيق الأداء الأفضل في العمل المؤسسي.