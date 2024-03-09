"مؤسسة الملك خالد" تُطلق مشروع "آفاق" لإرشاد المديرين التنفيذيين للمنظمات غير الربحية

أطلقت اليوم مؤسسة الملك خالد، مشروع "آفاق" لإرشاد المديرين التنفيذيين للمنظمات غير الربحية، بهدف إيجاد قادة قادرين على مواجهة التحديات التي تواجههم، والسعي في تمكين منظماتهم لتصبح قادرة على مواكبة التغيير الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق أهدافهم عن طريق تنمية مهاراتهم القيادية، وبناء قدراتهم الشخصية، والمهنية، والمؤسسية، والتطوير من خلال الحصول على الإرشاد الشخصي والدعم المهني الملائم من قِبل زملائهم الخبراء في القطاع غير الربحي.