القصيم.. أكثر من 18 ألف رأس من الأضاحي تستقبلها مسالخ المنطقة خلال أيام عيد الأضحى

وبيّن "الصوينع" أن فرع الوزارة يعمل على مواكبة الطلب المتزايد في أسواق المواشي والمسالخ، من خلال الفِرَق الفنية، التي تعمل على مدار اليوم خلال أيام العيد؛ للتأكد من خلوّ المواشي من الأمراض المعدية، وتعريف المستهلك بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأضحية.