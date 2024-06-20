القصيم.. أكثر من 18 ألف رأس من الأضاحي تستقبلها مسالخ المنطقة خلال أيام عيد الأضحى

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، عن ارتفاع عدد المذبوحات بمسالخ منطقة القصيم، في أيام عيد الأضحى المبارك لليوم الرابع، بأكثر من (18828) رأسًا من الماشية بمختلف أنواعها (الضأن، والماعز، والأبقار، والجمال).
جاء ذلك في التقرير اليومي لإدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة في منطقة القصيم؛ لرصد أنشطة وإحصائيات المسالخ والأسواق في المنطقة، خلال موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع، أن جولات الفرع الرقابية في مسالخ المنطقة، بلغت (783) جولة، شهدت إتلافًا كليًّا لـ(1154) كيلوجرامًا غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى (31) مخالفة لاشتراطات وضوابط الصحة العامة والسلامة.
وبيّن "الصوينع" أن فرع الوزارة يعمل على مواكبة الطلب المتزايد في أسواق المواشي والمسالخ، من خلال الفِرَق الفنية، التي تعمل على مدار اليوم خلال أيام العيد؛ للتأكد من خلوّ المواشي من الأمراض المعدية، وتعريف المستهلك بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأضحية.