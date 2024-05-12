"عبدالعزيز بن سعد" يدشن أعمال مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2024

دشن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، مساء أمس الأحد، أعمال مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2024 بعنوان "ابتكر لصحتك"، الذي تنظمه صحة حائل، وذلك في مركز الروشن للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 75 متحدثًا من السعودية ومختلف دول العالم.
وحضر حفل تدشين أعمال المؤتمر نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ومساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، ومدير عام صحة حائل سلطان بن ناصر المسيعيد، وحضور عددٍ من المسؤولين ورؤساء الإدارات الحكومية بالمنطقة.
واطلع أمير حائل على أجنحة الجهات المشاركة من شركاء النجاح من القطاع الحكومي، ومعرض الابتكار الصحي، بمشاركة عددٍ من شركات القطاع الخاص وجمعيات القطاع غير الربحي، كما اطلع على منافسات الطهي ومعرض التذوق الصحي.
وخلال الحفل دشّن أمير منطقة حائل، هاكاثون الأمير عبدالعزيز بن سعد لطب نمط الحياة بمشاركة 150 شابًا وشابة، كما أطلق مبادرة اجزم لتحقيق نمط حياة صحي لأكثر من 100 مستفيد.
يُذكر أن مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة يستمر لمدة 5 أيام، ويتضمن العديد من البرامج العلمية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 26 ساعة تعليم طبي مستمر، إضافةً إلى جلسات حوارية صحية في الفترة المسائية تشمل سائر محافظات منطقة حائل الثمانية، وعددًا من الفعاليّات الرياضية والثقافية والحملات توعية في مواقع عدة في المنطقة بمشاركة أكثر من 40 جهة، وحضور الممارسين الصحيين، والمجتمع المحلي.