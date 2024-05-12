"عبدالعزيز بن سعد" يدشن أعمال مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2024

يُذكر أن مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة يستمر لمدة 5 أيام، ويتضمن العديد من البرامج العلمية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 26 ساعة تعليم طبي مستمر، إضافةً إلى جلسات حوارية صحية في الفترة المسائية تشمل سائر محافظات منطقة حائل الثمانية، وعددًا من الفعاليّات الرياضية والثقافية والحملات توعية في مواقع عدة في المنطقة بمشاركة أكثر من 40 جهة، وحضور الممارسين الصحيين، والمجتمع المحلي.