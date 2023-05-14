"السديس": إعلان ولي العهد لمشروع "حي الملك سلمان" امتداد لحرص خادم الحرمين ودعمه لتنمية المدن

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بإعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- عن مشروع "حي الملك سلمان"، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لحرصه الكبير ودعمه لتنمية المدن؛ تحقيقًا لتحفيز النمو السكاني والاقتصادي.
وقال الرئيس العام إن "اللفتة الوفائية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تجاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- تعدّ لمسة للوفاء المعهود عن سموه الكريم الذي تربّى في مدرسة سلمان الوفاء والكرم".
وأكد أنه بفضل جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال تولّيه إمارة المنطقة أكثر من 5 عقود، جاء إطلاق مسمى "حي الملك سلمان" تثمينًا وتقديرًا وعرفانًا لما قدّمه لمدينة الرياض، كما يعد تذكيرًا وتقديرًا وعرفانًا وتكريمًا لمقام خادم الحرمين الشريفين، والذي يعتبر نبراسًا ونموذجًا يُقتدى به في هذا المجال.
وأضاف الرئيس العام أن "تسمية الحيين (الواحة وصلاح الدين) باسم الملك سلمان -حفظه الله- جاء تقديرًا لمدرسة الملك سلمان وإنجازاته المتوالية في كل المجالات، ومنها خمسون عامًا قضاها في بناء الرياض لبنة لبنة".
واختتم الرئيس العام مقدمًا شكره لسمو ولي العهد لهذا الوفاء غير المستغرب، سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين.