"السديس": إعلان ولي العهد لمشروع "حي الملك سلمان" امتداد لحرص خادم الحرمين ودعمه لتنمية المدن

‏وأكد أنه بفضل جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال تولّيه إمارة المنطقة أكثر من 5 عقود، جاء إطلاق مسمى "حي الملك سلمان" تثمينًا وتقديرًا وعرفانًا لما قدّمه لمدينة الرياض، كما يعد تذكيرًا وتقديرًا وعرفانًا وتكريمًا لمقام خادم الحرمين الشريفين، والذي يعتبر نبراسًا ونموذجًا يُقتدى به في هذا المجال.