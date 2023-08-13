أستاذ وبائيات لـ"سبق": الطاعون مرض يسهل علاجه بفضل التشخيص المبكر

‏وأضاف: تاريخيًّا، تسبب الطاعون في جوائح كثيرة، كان لها أثر كبير في ارتفاع معدلات الوفيات، وكان معروفًا باسم "الموت الأسود" خلال القرن الرابع عشر بعد أن كان سببًا في وفاة أكثر من 50 مليون شخص في أوروبا. أما اليوم فإن الطاعون مرض يسهل علاجه بواسطة المضادات الحيوية.