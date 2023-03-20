هذه أكثر الاستفسارات لحساب وزارة الحج.. تعرف عليها

أوضح حساب العناية بالمستفيدين بوزارة الحج في ردّه على أكثر الاستفسارات التي وردت لحساب الوزارة فيما يتعلق بإمكانية التعديل على مواعيد الحجز أنه لا توجد خاصية التعديل على مواعيد العمرة، ولكن يمكنكم إلغاء الموعد من خلال تطبيق "نسك" قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.
وحول أعمار الأطفال المسموح بدخولهم للحرم أوضح أنه يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد ذويهم، بينما أقل عمر لحجز تصريح عمرة هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.
وحول من يمكنه أداء مناسك الحج بيّن أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة العربية لأداء العمرة يجب إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو تطبيق "توكلنا"، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.