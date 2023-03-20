هذه أكثر الاستفسارات لحساب وزارة الحج.. تعرف عليها

أوضح حساب العناية بالمستفيدين بوزارة الحج في ردّه على أكثر الاستفسارات التي وردت لحساب الوزارة فيما يتعلق بإمكانية التعديل على مواعيد الحجز أنه لا توجد خاصية التعديل على مواعيد العمرة، ولكن يمكنكم إلغاء الموعد من خلال تطبيق "نسك" قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.