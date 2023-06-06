"تعليم تيماء" يكرّم 3 طالبات نفذن تطبيقًا للتعريف بمحمية الملك سلمان الملكية

كرّم تعليم تيماء الطالبات: أبرار عبد العزيز العنزي، بوادي مبارك اليمني العنزي، جوري سعد العنزي، يأتي ذلك نظير التطبيق الذي قدمته الطالبات، لتعريف طالبات مدرستهن ومجتمع تيماء، بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الشهيرة، التي تهتم بإطلاق الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية لإعادة توطينها واستعادة سلامة واستدامة النظم البيئية.