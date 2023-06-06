"تعليم تيماء" يكرّم 3 طالبات نفذن تطبيقًا للتعريف بمحمية الملك سلمان الملكية
كرّم تعليم تيماء الطالبات: أبرار عبد العزيز العنزي، بوادي مبارك اليمني العنزي، جوري سعد العنزي، يأتي ذلك نظير التطبيق الذي قدمته الطالبات، لتعريف طالبات مدرستهن ومجتمع تيماء، بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الشهيرة، التي تهتم بإطلاق الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية لإعادة توطينها واستعادة سلامة واستدامة النظم البيئية.
وعرضت الطالبات التطبيق على هامش جلسات التركيز التي أقامتها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، التي أقيمت في المركز الحضاري في محافظة تيماء، بحضور رواد ورائدات الأعمال.
وقد قدم التكريم للطالبات مديرة المدرسة الثانوية الأولى بتيماء فاطمة الطلق، وقدمت شكرها لهن على هذا المنجز، متمنية لهن التوفيق في حياتهن العلمية.
وكانت "سبق" قد تناولت الإنجاز الذي حققته الطالبات، في خبر نشرته تحت عنوان "3 طالبات ثانوية بتيماء يُنفذن تطبيقًا للتعريف بمحمية الملك سلمان الملكية".