لماذا ترتبك حركة المرور بصبيا وقت الذروة؟ هنا 3 مواقع كاشفة واقتراح

يشهد مدخل محافظة صبيا الشمالي ثلاث نقاط لتزاحم المركبات؛ مما يتسبب دائمًا في ارتباك حركة المرور في أوقات الذروة؛ بينما كان في وقت سابق أفضل من حاله اليوم؛ وفق ما يراه بعض المارة.
ووفقًا للواقع الميداني؛ فإن أول نقطة زحام تبدأ بسبب أعمال إنشائية، ومطبات بمدخل ومخرج مؤقت، وضيق شَهِدَ عددًا من حوادث التصادم الخفيفة خلال فترات سابقة؛ فيما تأتي النقطة الثانية وهي فتحة دوران جديدة تقع مقابل أحد المحلات التجارية التي تشهد ازدحامًا لا تتسع له المواقف الخارجية؛ مما يتسبب في تكدس المركبات وعرقلة حركة السير عند الخروج والدخول لتلك المواقف، بالإضافة لوجود نقطة تفتيش مرورية في موقع مكتظ.
ويبيّن عدد من المارة أن نقطة التزاحم الثالثة التي تعاني منها المحافظة هي الميدان (الدوار) الرئيسي الذي تم إغلاقه للقادمين من الشرق باتجاه الغرب؛ مما زاد من التزاحم بعدما تم تحويل المركبات لفتحة الدوران الحديثة شمال الميدان.
ويقترح عدد من المارة إعادة فتح ميدان صبيا لتخفيف الزحام وتوسعة الطرق بجوار الأعمال الإنشائية لتخفيف الزحام.