لماذا ترتبك حركة المرور بصبيا وقت الذروة؟ هنا 3 مواقع كاشفة واقتراح

ووفقًا للواقع الميداني؛ فإن أول نقطة زحام تبدأ بسبب أعمال إنشائية، ومطبات بمدخل ومخرج مؤقت، وضيق شَهِدَ عددًا من حوادث التصادم الخفيفة خلال فترات سابقة؛ فيما تأتي النقطة الثانية وهي فتحة دوران جديدة تقع مقابل أحد المحلات التجارية التي تشهد ازدحامًا لا تتسع له المواقف الخارجية؛ مما يتسبب في تكدس المركبات وعرقلة حركة السير عند الخروج والدخول لتلك المواقف، بالإضافة لوجود نقطة تفتيش مرورية في موقع مكتظ.