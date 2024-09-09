بالمرصاد.. إحباط ترويج وتهريب كميات من المخدرات في "حائل ونجران والجوف وجازان"

تمكنت الجهات الأمنية من إحباط ترويج وتهريب كميات من المخدرات خلال 4 عمليات ناجحة في "حائل ونجران والجوف وجازان".
وفي التفاصيل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل؛ لترويجه مادتَي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية في محافظة حبونا بمنطقة نجران؛ لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الثالثة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة الجوف؛ لترويجهم مادتَي الميثامفيتامين (الشبو) والأمفيتامين المخدرتين، وجرى توقيفهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب (97) كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.