"خليجي 25" يُكللها.. شراكة "الرياض- بغداد".. دعم اقتصادي وتعليمي ولوجستي
تأتي مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج 25 في مدينة البصرة بالعراق، والتي استفتحها بالفوز على اليمن أمس، انطلاقًا من العلاقات التي تربط بين الرياض وبغداد، والتي عززتها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية واللوجستية وغيرها من المجالات بين الأشقاء.
وعززت المملكة والعراق تعاونهما في مجال النقل، من خلال الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ "جديدة عرعر" في الجانبين السعودي والعراقي، وتنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية، بإنشاء جسرين يعبران وادي عرعر بتكلفة بلغت 78 مليون ريال.
وتدعم الرياض جهودَ الحكومة العراقية في مجال تنمية وتأهيل القوى البشرية؛ إذ أطلقت وزارة التعليم السعودية -بالتنسيق مع الجانب العراقي- برنامج "منح النخب"، لتقديم 100 منحة دراسية سنوية للطلبة العراقيين لمدة 5 سنوات في جامعات المملكة، تشمل جميع التخصصات الإنسانية والعلمية والهندسية والصحية في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
ووقّع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقيتيْ قرضين لتمويل المشروعات في العراق؛ أولاهما لإنشاء صوامع الغلال في "الديوانية" بقيمة 25 مليون دولار، والثانية لتشييد مستشفى الصقلاوية بـ15 مليون دولار.