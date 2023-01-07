"خليجي 25" يُكللها.. شراكة "الرياض- بغداد".. دعم اقتصادي وتعليمي ولوجستي

تأتي مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج 25 في مدينة البصرة بالعراق، والتي استفتحها بالفوز على اليمن أمس، انطلاقًا من العلاقات التي تربط بين الرياض وبغداد، والتي عززتها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية واللوجستية وغيرها من المجالات بين الأشقاء.