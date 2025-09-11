تحت رعاية ولي العهد.. غدًا الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن في نسخته السابعة بميدان الطائف

وقال في تصريح صحفي: "إن هذه الرعاية الكريمة تمثل امتدادًا للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيّدها الله- للقطاع الرياضي عامة ورياضة الهجن خاصة، وتجسيدًا للدعم غير المسبوق من سمو ولي العهد -حفظه الله-، وتعزيزًا لمسيرة التمكين التي جعلت من الرياضة إحدى أدوات التطوير الشامل، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونحن ماضون -بعون الله- في بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات الوطن، ورفع رايته في مختلف المحافل الإقليمية والدولية".