إنقاذ شاب بعد خروج جزء كبير من أمعائه بمستشفى العارضة

تمكَّن فريق الجراحة العامة بمستشفى العارضة بجازان من إنقاذ حياة شاب عشريني، تعرَّض لإصابة في البطن، تسببت في خروج جزء كبير من أمعائه.
وذكرت "صحة جازان" أن المريض أُحضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى العارضة وهو يعاني صدمةً شديدةً ناتجة من نزيف داخلي بالبطن، إثر إصابة تسببت بخروج جزء كبير من أمعائه خارج بطنه.
وأوضحت أنه تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة، ونقل أكياس من الدم إليه على وجه السرعة كحالة إنقاذ حياة، وتجهيزه لعملية جراحية.
وأشارت "الصحة" إلى أن الفريق الجراحي أجرى عملية جراحية عاجلة للمريض لإصلاح جروح الأمعاء، وإعادتها إلى مكانها مرة أخرى.
وأكدت أن الجراحة تمت بنجاح، وأصبح المريض بصحة وعافية.