إنقاذ شاب بعد خروج جزء كبير من أمعائه بمستشفى العارضة

وذكرت "صحة جازان" أن المريض أُحضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى العارضة وهو يعاني صدمةً شديدةً ناتجة من نزيف داخلي بالبطن، إثر إصابة تسببت بخروج جزء كبير من أمعائه خارج بطنه.