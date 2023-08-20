توجيه بالبداية الجادة..350 ألف طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة في المدينة

يعود اليوم، أكثر من 350 ألف طالب وطالبة في المدينة المنوّرة إلى مقاعدهم الدراسية، لمواصلة رحلتهم التعليمية في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 1445هـ، حيث شهدت المدارس وجود المشرفين والمشرفات من بداية اليوم الدراسي لاستقبال الطلاب والطالبات، وإقامة برامج وفعاليات تربوية هادفة لتهيئة الطلاب المستجدين.