توجيه بالبداية الجادة..350 ألف طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة في المدينة

يعود اليوم، أكثر من 350 ألف طالب وطالبة في المدينة المنوّرة إلى مقاعدهم الدراسية، لمواصلة رحلتهم التعليمية في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 1445هـ، حيث شهدت المدارس وجود المشرفين والمشرفات من بداية اليوم الدراسي لاستقبال الطلاب والطالبات، وإقامة برامج وفعاليات تربوية هادفة لتهيئة الطلاب المستجدين.
وأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنوّرة في وقت سابق تجهيز 1814 مدرسة تشمل مدارس التعليم العام، ومراكز تعليم الكبار، ومحو الأمية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، ورياض الأطفال، ومدارس الطفولة المبكرة؛ لاستقبال الطلاب والطالبات، حيث يقوم على تعليمهم أكثر من 28 ألف معلم ومعلمة.
وأهاب مدير عام تعليم المنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، بقادة العمل التربوي بالمنطقة من مساعدين، ومديري مكاتب التعليم، ومديري الإدارات، بضرورة البداية الجادة، وأهمية تفعيل برامج استقبال المستجدين من اليوم الأول من خلال برنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي.
يذكر أن "تعليم المدينة" افتتح 19 مشروعًا مدرسيًا جديدًا، فيما تم استحداث 65 مدرسة للطفولة المبكرة، و20 روضة أطفال هذا العام.