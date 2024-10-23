السعودية تسعى للاستحواذ على أندية كبرى في أوروبا

أفادت تقارير صحفية أوروبية بأن هناك توجهًا متزايدًا داخل الوسط الرياضي الأوروبي حول اهتمام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالاستحواذ على نادٍ رياضي كبير في أوروبا، وسط شائعات تشير إلى اهتمامه بنادييْ ليفربول وتشيلسي.
وبرغم أن إدارة نادي تشيلسي تحت قيادة تود بوهلي لا تبدو في الوقت الحالي مستعدة للبيع؛ إلا أن احتمالية استحواذ السعودية على ليفربول تظل قائمة. وتشير التقارير إلى أن مالكي النادي "مجموعة فينواي الرياضية"، قد يكونون منفتحين على بيع النادي إذا تلقوا عرضًا مناسبًا.
يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز وجوده في الساحة الرياضية الدولية؛ مما يعكس حرص المملكة على توسيع استثماراتها في المجال الرياضي كجزء من رؤيتها لتعزيز دور الرياضة والاقتصاد الرياضي عالميًّا.