السعودية تسعى للاستحواذ على أندية كبرى في أوروبا

وبرغم أن إدارة نادي تشيلسي تحت قيادة تود بوهلي لا تبدو في الوقت الحالي مستعدة للبيع؛ إلا أن احتمالية استحواذ السعودية على ليفربول تظل قائمة. وتشير التقارير إلى أن مالكي النادي "مجموعة فينواي الرياضية"، قد يكونون منفتحين على بيع النادي إذا تلقوا عرضًا مناسبًا.