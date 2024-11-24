مفاضلة وتقديم ومقابلة.. "التعليم" تجيب على الأسئلة الشائعة عن برنامج "فرص" الجديد

أوضحت وزارة التعليم، تفاصيل أوسع عن برنامج "فرص" الذي أعلنت عنه اليوم، وقدمت إجابات عن الأسئلة الشائعة حوله؛ مبينة رؤيته في سد الاحتياج والحث على التطوير المستمر للحصول على فرصة أعلى بين المنافسين.
وأشارت إلى أن البرنامج يشمل جميع موظفي الوزارة الذين تنطبق عليهم الشروط؛ على أن تتاح للمُعَينين بنظام العقود اللائحية الفرصُ داخل نطاق إدارات التعليم، بشرط وجود تقييم أداء وظيفي للعامين السابقين، كما يغطي برنامج "فرص" وظائف للمعلمين وفق التخصص والمرحلة، والتشكيلات المدرسية والإشرافية وغيرها من الوظائف الإدارية حسب الاحتياج.
وعن آلية الإعلان عن تفاصيل "فرص" المتاحة والتقديم، أوضحت الوزارة أنه سيكون عبر النظام الإلكتروني للوزارة، مع إمكانية التقديم من خلال حساب المستفيد؛ حيث سيتم ترشيح الأجدر لسد الاحتياج المعلن، مع ملاحظة أن إجراء المقابلة الشخصية من عدمها يتحدد وفق متطلبات الفرصة المعلنة في التشكيلات (الإشرافية والمدرسية) وغيرها.
وأكدت وزارة التعليم أن عناصر المفاضلة تضمنت عناصر النمو المهني كساعات التطوير المهني والرخصة والرتبة التعليمية، ودرجة تقييم الأداء الوظيفي والغياب، وساعات التطوع، مع معايير لسنة التقديم لمن تقدم للنقل الخارجي قبل عام 1443هـ ونقاط للخدمة تقديرًا لهم، وأخرى للإشراف وإدارات المدارس؛ فيما أعدت الوزارة قواعد تنظيمية منشورة بالموقع الإلكتروني لوكالة الموارد البشرية للفئات ذات الظروف الخاصة.
وبيّنت أن الإعلان عن الفرص سيكون عبر المنصات الرسمية للوزارة.. وبعد الترشيح النهائي للمتقدم؛ يتم استكمال إجراءات إخلاء الطرف والمباشرة في مقر العمل الجديد وفق التاريخ المحدد في القرار.