مفاضلة وتقديم ومقابلة.. "التعليم" تجيب على الأسئلة الشائعة عن برنامج "فرص" الجديد

وعن آلية الإعلان عن تفاصيل "فرص" المتاحة والتقديم، أوضحت الوزارة أنه سيكون عبر النظام الإلكتروني للوزارة، مع إمكانية التقديم من خلال حساب المستفيد؛ حيث سيتم ترشيح الأجدر لسد الاحتياج المعلن، مع ملاحظة أن إجراء المقابلة الشخصية من عدمها يتحدد وفق متطلبات الفرصة المعلنة في التشكيلات (الإشرافية والمدرسية) وغيرها.