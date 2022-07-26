وسط جهود تنظيمية.. مشاهد إيمانية لضيوف الرحمن وداعاً للروضة الشريفة

وتستقبل الروضة الشريفة التي تقع بين بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنبره بمساحة تبلغ 397.5 متر مربع، جموعاً من الحجاج والزائرين من مختلف الجنسيات والأعمار أثناء زيارتهم للمدينة المنوّرة بعد أدائهم فريضة الحج هذا العام للصلاة في المسجد النبوي والتشرّف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه -رضي الله عنهما- أثناء خروجهم من الروضة الشريفة إلى مواجهة الحجرة -يسار القِبلة- وترتسم في أرجاء الروضة الشريفة مشاهد إيمانية تجسّد عِظَم المكان الذي تهفو إليه أفئدة المسلمين من أرجاء المعمورة قبل المغادرة إلى أوطانهم في ختام رحلتهم الإيمانية.