تدخّل عاجل يُنقذ حاجّة تركية من نزيف بالمخيخ.. وتنسيق لإكمال نسكها بإشراف طبي

وأبان التجمع الصحي، أن تكامل الطواقم الطبية في علاج المريضة وسرعة التجاوب من فريق الأطباء المتخصصين من جراحة المخ والأعصاب، وأطباء الأشعة التداخلية العصبية، وأطباء التخدير، وأطباء العناية المركزة للعلوم العصبية، بالإضافة إلى الطواقم الطبية المساندة الأخرى؛ كان له الدور البارز في إنقاذ حياتها ولله الحمد والمنة.