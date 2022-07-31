شاهد.. عاصفة الغبار تداهم سماء عفيف "مساء اليوم"

كما شهدت عدة قرى ومواقع شرق المحافظة، هطول أمطار تحت المتوسطة، فيما لطفت الأجواء شمالاً من المحافظة زخات خفيفة من المطر، ولا تزال حتى مساء اليوم الأحد السماء تتلبد بالغيوم.