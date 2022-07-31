شاهد.. عاصفة الغبار تداهم سماء عفيف "مساء اليوم"

وثّق أحد متابعي "سبق" مسلط العتيبي، مشهداً مثيراً لعاصفة من الغبار شهدتها مناطق مختلفة في محافظة عفيف عصر اليوم وتأثرت بها الأجواء.
كما شهدت عدة قرى ومواقع شرق المحافظة، هطول أمطار تحت المتوسطة، فيما لطفت الأجواء شمالاً من المحافظة زخات خفيفة من المطر، ولا تزال حتى مساء اليوم الأحد السماء تتلبد بالغيوم.
يذكر أن الدفاع المدني قد نبه اليوم لاحتمالية هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تشمل: (الرياض العاصمة – الخرج – المزاحمية – المجمعة – شقراء – الزلفي – الغاط – القويعية – الدوادمي – عفيف – وادي الدواسر – ليلى – الأفلاج – حوطة بني تميم) ودعت لأخذ الحيطة والحذر.