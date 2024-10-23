مستشفى الدكتور سليمان الحبيب "بالصحافة" يُجري عملية ناجحة لاستئصال "القولون السيني" بالروبوت الجراحي الحديث Hugo™ RAS الذي يقلل من مضاعفة العمليات

ذكر ذلك الأستاذ الدكتور عمر العبيد، استشاري جراحات السمنة والمناظير، وجراحة القولون والمستقيم، رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال إن هذه العملية حققت نجاحًا كبيرًا، وتُعَد الأولى لاستئصال القولون باستخدام هذا الجهاز الجديد، خارج أوروبا وأمريكا، ويعتبر ذلك إنجازًا طبيًّا لافتًا لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب في المجال الصحي، وتأكيدًا على اهتمامها على مواكبة مستجدات التكنولوجيا الطبية؛ مضيفًا أن الروبوت Hugo™ RAS الذي يُعَد الأحدث من نوعه، سيشكل نقلة كبيرة في الرعاية الصحية المقدمة للمراجعين، الذين يحتاجون لإجراء عمليات جراحية؛ حيث إن جراحة الروبوت تحظى بالكثير من المزايا مقارنة بالجراحة التقليدية، التي من أبرزها الدقة العالية، وتقليل آلام بعد الجراحة وفقدان الدم، ومخاطر الإصابة بالعدوى، وكذلك تقصير فترتي التنويم والتشافي والعودة السريعة لاستئناف الحياة اليومية بصورة طبيعية، وأيضًا تقليل المضاعفات أثناء الجراحة وبعدها، إضافة إلى أن عملياتها تُجرَى بشق جراحي صغير، وبذلك يحد كثيرًا من الأضرار التي تلحق بالأنسجة، كما يمتاز بالمرونة العالية والنتائج الممتازة. ويُستخدم الجهاز في إجراء الكثير من العمليات؛ كإصلاح فتق الحجاب الحاجز، وعمليات السمنة واستئصال القولون، والفتق الأربي، وعمليات الجهاز البولي واستئصال الرحم وغيرها من جراحات البطن.