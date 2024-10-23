مستشفى الدكتور سليمان الحبيب "بالصحافة" يُجري عملية ناجحة لاستئصال "القولون السيني" بالروبوت الجراحي الحديث Hugo™ RAS الذي يقلل من مضاعفة العمليات

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة، إجراء أول عملية جراحية لإزالة القولون السيني، باستخدام تقنية الروبوت الجراحي الحديث، من نوع Hugo Robotic assisted surgery system، خارج قارتي أمريكا وأوروبا.
ذكر ذلك الأستاذ الدكتور عمر العبيد، استشاري جراحات السمنة والمناظير، وجراحة القولون والمستقيم، رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال إن هذه العملية حققت نجاحًا كبيرًا، وتُعَد الأولى لاستئصال القولون باستخدام هذا الجهاز الجديد، خارج أوروبا وأمريكا، ويعتبر ذلك إنجازًا طبيًّا لافتًا لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب في المجال الصحي، وتأكيدًا على اهتمامها على مواكبة مستجدات التكنولوجيا الطبية؛ مضيفًا أن الروبوت Hugo™ RAS الذي يُعَد الأحدث من نوعه، سيشكل نقلة كبيرة في الرعاية الصحية المقدمة للمراجعين، الذين يحتاجون لإجراء عمليات جراحية؛ حيث إن جراحة الروبوت تحظى بالكثير من المزايا مقارنة بالجراحة التقليدية، التي من أبرزها الدقة العالية، وتقليل آلام بعد الجراحة وفقدان الدم، ومخاطر الإصابة بالعدوى، وكذلك تقصير فترتي التنويم والتشافي والعودة السريعة لاستئناف الحياة اليومية بصورة طبيعية، وأيضًا تقليل المضاعفات أثناء الجراحة وبعدها، إضافة إلى أن عملياتها تُجرَى بشق جراحي صغير، وبذلك يحد كثيرًا من الأضرار التي تلحق بالأنسجة، كما يمتاز بالمرونة العالية والنتائج الممتازة. ويُستخدم الجهاز في إجراء الكثير من العمليات؛ كإصلاح فتق الحجاب الحاجز، وعمليات السمنة واستئصال القولون، والفتق الأربي، وعمليات الجهاز البولي واستئصال الرحم وغيرها من جراحات البطن.
وبيّن أ. د. العبيد أن الروبوت الجراحي آمن وتم تطويره بعناية واختباره على نطاق واسع، ويوفر رؤية ثلاثية الأبعاد لموقع الجراحة ويحاكي يد الجراح ويلغي رجفتها تمامًا، ويؤدي وظائف العديد من الأدوات الجراحية؛ فضلًا عن أن وحدة التحكم في النظام تمنح الجراحين السيطرة الكاملة على الأدوات والكاميرا، وتوجيهها بكل سهولة ودقة؛ مؤكدًا أن الروبوت يمكّن الأطباء من إجراء العمليات المعقدة، التي قد يتعذر إجراؤها بالتقنيات الأخرى بدقة متناهية، وقدر عال من المرونة والتحكم؛ مما يعزز النتائج ويحسن تجربة المراجعين.
وأوضح أ. د. العبيد أن العملية أجريت لمراجع "ثلاثيني" عانى من حزمة أعراض حادة؛ إذ بيّنت الفحوصات الطبية المخبرية والتصويرية والتنظير، أنه مصاب بورم والتهاب في القولون، وأجريت له هذه العملية المتقدمة باستخدام الروبوت Hugo™ RAS، ومضى التدخل الجراحي الذي استمر لنحو "80" دقيقة؛ وفقًا للخطة العلاجية، ودون أي مضاعفات، وفي النهاية تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح؛ حيث نُقِلَ المراجع إلى جناح التنويم بحالة صحية جيدة، وغادر المستشفى خلال "48" ساعة.
ويأتي تأمين التقنية في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة في إطار مساعي المجموعة لتعزيز كفاءة الرعاية المقدمة وتحسين جودتها في منشآتها الطبية، كما أنها تُسهِم في تسريع الانتقال نحو مفاهيم رعاية صحية أكثر سهولة وتطورًا بالمملكة.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة، يمثل إضافة نوعية للرعاية الصحية ولمنظومة السياحة العلاجية بالمملكة، ويتميز بأنه مستشفى رقمي بالكامل Digital Hospital، ويستخدم تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي والأنظمة الصحية الإلكترونية الذكية، التي تساعد في رفع جودة الخدمات الصحية، ويعمل به أكفأ الكوادر الطبية، ومجهّز بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من أجهزة وتقنيات، وحقق العديد من النجاحات الطبية منذ تشغيله في يونيو الماضي.