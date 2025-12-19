انطلاق فعاليات "ونتر وندرلاند جدة" كأضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025

وتقدّم منطقة "فروست فير" تجربة شتوية تجمع بين الديكورات الدافئة والأنشطة التفاعلية، من أبرزها تجربة "جوجوتسو كايسن" المستوحاة من سلسلة الأنمي الشهيرة، والتي توفر مسارًا متعدد الحواس يدمج بين القصة والحركة والتفاعل، إلى جانب تجربة "جراوند زيرو" التي يعيش زوارها أجواء رعب واقعية تختبر الشجاعة والقدرة على التقدّم في عالم يتداعى من حولهم، فضلًا عن ألعاب ترفيهية متنوعة، مثل: "أبولو"، و"بمبر كارز"، و"دبل لوب كوستر"، و"ريباوند آيلند".