بأكثر من 28 مليونا.. 20 رمزاً تنتظر الملاك بـ"مهرجان ولي العهد للهجن"

وحددت اللجنة المنظمة للمهرجان مواعيد التثبيت لأشواط الرموز لفئة الحقايق يوم الأربعاء 24 أغسطس، ويوم السبت 27 أغسطس لفئة اللقايا، فيما خصص يوم الاثنين 29 أغسطس للجذاع، ويوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس للثنايا، فيما سيحدد موعد تثبيت الحيل والزمول لاحقاً، وستكون مواعيد التثبيت في الفترة الصباحية من الساعة 8:30 إلى 10:00، والفترة المسائية ما بين 5:00 عصراً إلى 6:30 مساء.