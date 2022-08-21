بأكثر من 28 مليونا.. 20 رمزاً تنتظر الملاك بـ"مهرجان ولي العهد للهجن"

يتطلع ملاك الهجن المشاركون بمهرجان ولي العهد 2022 للفوز في أشواط الرموز المخصصة ضمن السباقات الختامية، وعددها 20 رمزاً، لرمزيتها المعنوية والمادية، والتي تبلغ قيمة جوائزها بأكثر من 28 مليون.
وتشهد أشواط الرموز منافسات قوية بين مختلف الشعارات، منها 10 أشواط لأصحاب السمو والشيوخ ومن يرغب من المواطنين بالمشاركة فيها.
وتكمن أهميتها في أنها الأشواط النخبوية التي تجتمع فيها نخبة من أقوى الهجن المصنفة من الدرجة الأولى وتخصص لها الجوائز المرصعة بالذهب وبالكؤوس والخناجر والدروع والتي تصمم بشكل فريد وتسمّى رموزاً لرمزيتها ولأهمية المهرجان.
وحددت اللجنة المنظمة للمهرجان مواعيد التثبيت لأشواط الرموز لفئة الحقايق يوم الأربعاء 24 أغسطس، ويوم السبت 27 أغسطس لفئة اللقايا، فيما خصص يوم الاثنين 29 أغسطس للجذاع، ويوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس للثنايا، فيما سيحدد موعد تثبيت الحيل والزمول لاحقاً، وستكون مواعيد التثبيت في الفترة الصباحية من الساعة 8:30 إلى 10:00، والفترة المسائية ما بين 5:00 عصراً إلى 6:30 مساء.
وتنطلق المرحلة النهائية من المهرجان، يوم الأربعاء المقبل 26/ 1/ 1444هـ، الـ24 من أغسطس الحالي، ويقام فيها 234 شوطاً، تقطع خلالها المطايا 52 كلم.