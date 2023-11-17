الضخّ بدأ اليوم.. "سبق" تنهي معاناة "قرى في العارضة" بسبب عدم وجود مياه

نجح تقرير نشرته "سبق" في أكتوبر الماضي، في إنهاء معاناة سكان عدد من القرى شمال محافظة العارضة بجازان مع مشروع المياه، وذلك بعد أربعة أعوام من العطش ورحلة البحث عن صهريج.
وتفاعل فرع المياه في المنطقة مع الخبر المنشور في "سبق" تحت عنوان "قاطع" مفقود يحرم سكان قرية بـ"عارضة جازان" من مشروع المياه منذ 4 أعوام، حيث تم إصلاح المشكلة وبدء ضخ المياه اليوم الجمعة.
وأوضح السكان أن عددًا من المنازل في قرية المزحيتر والتي كانت تعاني من نفس المشكلة تم الضخ لها اليوم، فيما واجهت قرية المدمدمة ومنازل مجاورة لها مشاكل في الضخ رغم إصلاح العطل الرئيس الذي حرمهم المياه لأربعة أعوام.
وقالوا: نتمنى من "المياه" متابعة الضخ، نظرًا لكون الشبكة قد مضت عليها سنوات طويلة دون وصول المياه وهو ما قد يعيق وصولها لبعض المنازل.
وقال أحد السكان إن هناك كسرًا تسببت فيها آلية ثقيلة غير معروف الجهة التي تتبعها، وذلك بعد أن أصلحت المياه العطل الرئيس "القاطع" الذي مضى عليه أربعة أعوام، وهو ما قد يكون وراء عدم وصول المياه اليوم لبعض المنازل في قرى المدمدمة، مبديًا أسفه من استهتار بعض أصحاب الآليات الثقيلة.
وذكر السكان في وقت سابق لـ"سبق" أن فرع المياه أرسل أكثر من مرة معدة للحفر للعثور على المشكلة "القاطع" لكن دون جدوى، مشيرين إلى أنهم وقفوا حيارى أمام مشكلة قريتهم، حيث من المفترض أن يتم ضخ المياه لمنازلهم قبل أربعة أعوام، لكن مع هذا العائق أصبحوا يستغيثون بالصهاريج التي أرهقتهم، نظراً لأسعارها المرتفعة.
وبيّن الأهالي أن جميع القرى من حولهم تم الضخ لها، غير أن مشكلة القاطع "البريزة" تحولت لعائق حالت بينهم وبين الاستفادة من المشروع الذي رصدت له ميزانية تتجاوز الـ 160 مليون ريال مع جميع قرى المحافظة.
وطالب السكان وقتها فرع المياه في جازان، بإيجاد حل عاجل للمشكلة التي تلاحقهم منذ أربعة أعوام.
وكان فرع المياه بجازان، قد كشف في وقت سابق، تنفيذ ثلاثة مشروعات حيوية بالعارضة، بتكلفة تصل إلى 160 مليون ريال. شملت المرحلة الأولى مشروع شبكات مياه قرى العارضة، واشتملت على خزانات استراتيجية و3000 عداد وشبكات للمياه، بلغت أطوالها 360 كيلومترًا، بتكلفة بلغت 76 مليون ريال، بجانب مشروع قرى الحميراء الذي يضم ثلاثة خزانات، هي: خزان الحميراء سعة 1600 متر مكعب، وخزان الرد سعة 2500 متر مكعب، وخزان سردشة سعة 2500 متر مكعب، فضلاً عن شبكات مياه بلغت أطوالها 200 كيلومتر، بمبلغ 45 مليون ريال.
وكذلك مشروع المرحلة الثانية لاستكمال مياه قرى العارضة بتكلفة بلغت 39 مليون ريال، ويشمل شبكات مياه بأطوال 360 كيلومترًا، وتركيب 3000 عداد، فيما يجري العمل على ترسية مشروع محطة صرف صحي، ومشروعات للمياه للقطاع الجبلي في العبادل وسلا وقيس.