الضخّ بدأ اليوم.. "سبق" تنهي معاناة "قرى في العارضة" بسبب عدم وجود مياه

وقال أحد السكان إن هناك كسرًا تسببت فيها آلية ثقيلة غير معروف الجهة التي تتبعها، وذلك بعد أن أصلحت المياه العطل الرئيس "القاطع" الذي مضى عليه أربعة أعوام، وهو ما قد يكون وراء عدم وصول المياه اليوم لبعض المنازل في قرى المدمدمة، مبديًا أسفه من استهتار بعض أصحاب الآليات الثقيلة.