جامعة الطائف تتيح برامج تقنية وصحية وهندسية تخصصية للسعوديين والمقيمين

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور خالد بن كمال الصبحي، أن هذه البرامج تأتي ضمن استراتيجية الوكالة في البرامج الأكاديمية التي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع التعليمي؛ مشيرًا إلى أن البرامج تتألق في جودة التخصصية العالية بما يتماشى مع متطلبات العمل الأكاديمي على المستوى المحلي والدولي؛ بهدف تحقيق ركيزة التعليم مدى الحياة، وضمان التعمق في مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، وتوطيد مخرجات الجامعة في جودة العملية التعليمية، ومواءمة متطلبات سوق العمل؛ فضلًا عن دعم الاحتياج الأكاديمي والمهني على مستوى المملكة.