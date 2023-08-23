"الصمعاني" يحثُّ القضاة الموجَّهين حديثًا على ضرورة أخذ الأنظمة والقرارات بعمق وتأنٍّ

وفي التفاصيل، أكد الدكتور "الصمعاني" خلال لقائه القضاة الموجَّهين حديثًا، أهمية معرفة الحكمة والغاية من سَن الإجراءات لتطبيقها على الوجه الأمثل، الذي يحقق العدالة الناجزة، ويحفظ حقوق جميع أطراف الدعوى. مشددًا على أن القضاء المؤسسي ليس خيارًا، وإنما مسار يجب اتباعه، وليس معنى ذلك إلغاء دور القاضي، بل يظل الدور الأكبر للقاضي، والمسؤولية عليه أعلى.