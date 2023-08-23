"الصمعاني" يحثُّ القضاة الموجَّهين حديثًا على ضرورة أخذ الأنظمة والقرارات بعمق وتأنٍّ

نوَّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بما يجده مرفق القضاء من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما لله-.
وفي التفاصيل، أكد الدكتور "الصمعاني" خلال لقائه القضاة الموجَّهين حديثًا، أهمية معرفة الحكمة والغاية من سَن الإجراءات لتطبيقها على الوجه الأمثل، الذي يحقق العدالة الناجزة، ويحفظ حقوق جميع أطراف الدعوى. مشددًا على أن القضاء المؤسسي ليس خيارًا، وإنما مسار يجب اتباعه، وليس معنى ذلك إلغاء دور القاضي، بل يظل الدور الأكبر للقاضي، والمسؤولية عليه أعلى.
ودعا وزير العدل إلى ضرورة أخذ الأنظمة والقرارات بعمق وتأنٍّ، وإدراك ونظر للمصالح العامة؛ لتتحقق المصلحة، ويحصل الاقتناع بها؛ ومن ثم يصبح تطبيقها أسهل. حاثًّا القضاة الجدد إلى الإقبال على القضاء بروح هادئة، والنظر بعمق وتأنٍّ وتبصُّر في الموضوعات، وضرورة اطلاعهم على الأنظمة وقراءتها بتأنٍّ، ولاسيما أنظمة الإثبات والأحوال الشخصية والمعاملات المدنية.