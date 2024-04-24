أهم برنامج للرقابة.. "أبو طالب" يطالب كل الجهات بالاقتداء بـ"الصحة" وتطبيق "الزائر السري"

ويضيف "أبو طالب": "هذا البرنامج، أي برنامج الزائر السري، أسفر عن نتائج في غاية الإيجابية، وعلى سبيل المثال فقد نشرت صحيفة "عكاظ" يوم أمس تقريرًا يفيد بأن من نتائج البرنامج ارتفاع مؤشر تجربة المستفيد بالمنشآت الصحية بنسبة 74.05%، وإنجاز 31 ألف اتصال تقييم لمراكز الاتصال، وكذلك أكثر من 3 آلاف زيارة ميدانية شهرية للمواقع المستهدفة، كما أننا نسمع بين وقت وآخر عن إغلاق منشآت ارتكبت مخالفات أو أخطاء جسيمة، وتطبيق عقوبات مشددة بحق مرافق صحية؛ مما قلص هامش الاستهتار بصحة الناس وإهمال عنصر الجودة".