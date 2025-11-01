منصور الجبرتي يشارك متحدثًا في مؤتمر "تبادل التأثير" 2025 بالرياض

يشارك الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ياقوت وزمرد للتسويق الرقمي، الأستاذ "منصور الجبرتي"، متحدثًا في مؤتمر The Influence Exchange Confex & Awards في نسخته السادسة، والذي يُعقد في فندق راديسون بلو بالرياض يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في مجالات الإعلام والتسويق والتأثير الرقمي.
ويُعد مؤتمر The Influence Exchange Confex & Awards منصة رائدة تجمع أبرز صناع المحتوى ورواد الأعمال والمؤسسات المتخصصة في التسويق والتواصل، لمناقشة واستكشاف أحدث الاتجاهات في صناعة التأثير والتسويق الرقمي وأساليب بناء العلامة الشخصية والمؤسسية في العصر الحديث.
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر جلسات حوارية ملهمة، واستعراض أحد التقنيات من أكثر من 25 مزودًا للحلول، كما يمثل فرصة للتواصل المباشر مع أكثر من 100 من كبار المسوقين والمؤثرين، ويأتي حضور "الجبرتي" متحدثًا بفعاليات المؤتمر تأكيدًا على مكانة شركة "ياقوت وزمرد" كشريك فاعل في مجال التسويق الرقمي وإدارة السمعة الإعلامية، وتعزيزًا لدور الشركة في تطوير حلول مبتكرة تدعم تطلعات السوق السعودي نحو التميز والتأثير الإيجابي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.