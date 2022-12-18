"إنفاذ" يشرف على 11 مزاداً علنياً لبيع 60 عقاراً بمختلف مناطق المملكة

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد بوابة الشمال الهجين الذي يعرض عقارًا نوعيًا بمدينة تبوك، ومزاد بيارق نجد الإلكتروني الذي يعرض 19 عقارًا بمحافظتَي المجمعة وشقراء، ومزاد سما عرعر الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارًا بمدينة عرعر، ثم مزاد الدار العقاري الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمحافظة جدة، ثم مزاد لؤلؤة الشرقية الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بمنطقة الشرقية، ومزاد درر الشرقية الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات في كل من الخُبر والهفوف والدمام، ومزاد زهرة الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات في منطقة عسير، ومزاد قمر الشرقية الإلكتروني الذي يعرض 9 عقارات بالمنطقة الشرقية، ومزاد عنان يثرب الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بالمدينة المنوّرة، إضافة إلى مزادات المنقولات حيث يقام مزاد للسيارات والمعدات في منطقة القصيم، وكذلك مزاد يقام على خلاطة أسمنت وأدوات مقاولات (معدات خفيفة)، وبراميل حديد وليّات تمديد، وسيارتين بمحافظة أحد رفيدة في منطقة عسير، وللراغبين بالاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الاطلاع موقع إنفاذ من خلال الرابط: infath.sa/auctions.