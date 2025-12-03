نائب وزير السياحة: 275 مليار ريال إنفاق سياحي و116 مليون زائر في 2025

أكدت صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد، نائب وزير السياحة، أن القطاع السياحي في المملكة حقق نموًا متسارعًا خلال العام 2025، إذ بلغ حجم الإنفاق السياحي 275 مليار ريال، وتجاوز عدد السائحين - من الداخل والخارج - حاجز 116 مليون سائح، مع استهداف الوصول إلى 150 مليون سائح في الفترة المقبلة.