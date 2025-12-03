نائب وزير السياحة: 275 مليار ريال إنفاق سياحي و116 مليون زائر في 2025

أكدت صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد، نائب وزير السياحة، أن القطاع السياحي في المملكة حقق نموًا متسارعًا خلال العام 2025، إذ بلغ حجم الإنفاق السياحي 275 مليار ريال، وتجاوز عدد السائحين - من الداخل والخارج - حاجز 116 مليون سائح، مع استهداف الوصول إلى 150 مليون سائح في الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان "القطاعات الواعدة وفق مستهدفات الإنفاق الحكومي"، ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2026، مشيرة إلى أن السياحة تُعد من القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأوضحت سموها أن نسبة السياح الأوروبيين ارتفعت بنسبة 14%، وسجلت نسبة السياح من شرق آسيا والمحيط الهادئ زيادة بلغت 15%، فيما يمثل السائح المحلي ركيزة أساسية في دعم النمو المستدام للقطاع.
وأضافت أن إنفاق السائح المحلي تجاوز حتى نهاية الربع الثالث من 2025 نحو 105 مليارات ريال، محققًا نموًا بنسبة 18%، كما شهدت مرافق الضيافة الخاصة نموًا لافتًا بنسبة 1250% مقارنة بالعام الماضي، وأُصدرت أكثر من 31 ألف رخصة للنزل الريفية وبيوت الضيافة.
وأكدت سموها أن هذه الإنجازات لا تعني التوقف، بل الاستمرار في تحقيق مزيد من المستهدفات عامًا بعد عام.
وبيّنت الأميرة هيفاء أن العمل التكاملي بين وزارة السياحة والقطاع الخاص أسفر عن إصدار أكثر من 5,700 رخصة سياحية، بنسبة نمو بلغت 40%، في دلالة واضحة على جاذبية القطاع وعوائده المجزية للمستثمرين.
كما استعرضت أبرز مبادرات الوزارة لجذب الاستثمارات، ومنها إطلاق منصة بيانات توفر معلومات محدثة وشفافة حول السوق السياحي، إلى جانب منصة الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمستثمر إنجاز معاملاته بسهولة وسرعة.
وكشفت سموها عن إطلاق فرع مختص بالسياحة ضمن المركز السعودي للأعمال، يقدّم أكثر من 200 خدمة حكومية، بالإضافة إلى برنامج تمكين الاستثمار السياحي الذي يهدف إلى تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للقطاع.
واختتمت سموها بالإشارة إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع تجاوز 218 مليار ريال، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 320 ألف غرفة فندقية خلال السنوات الثلاث المقبلة.