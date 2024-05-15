أمير تبوك يرعى تخريج الدفعة 16 للبكالوريوس والـ11 للماجستير بجامعة فهد بن سلطان  

رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، بحضور الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة 16 لحملة البكالوريوس، والدفعة الـ11 لحملة الماجستير، من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان والبالغ عددهم أكثر من 400 خريج وخريجة، وذلك بمقر الجامعة.
وكان في استقبال أمير تبوك لدى وصوله مقر الحفل نائب رئيس مجلس الأمناء صبيح بن طاهر المصري ورئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، وأمناء مجلس الجامعة.
بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم مسيرة الخريجين والخريجات، عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الخريجتان الجوهرة بنت سعد نجدي, وأروى بنت محمد العطوي واللتان أكدتا من خلالها بأن التخرج ليس الغاية وإنما بداية لتكريس ما تعلمونه ليكون واقعًا يرتقي بهم لرؤية هذا الوطن ومواصلة تحقيق الأهداف والطموحات، معربتين ونيابةً عن زملائهم الخريجين والخريجات عن شكرهم وعرفانهم لأمير منطقة تبوك لمشاركتهم فرحتهم الذي قدم الكثير لهذه المنطقة ولأبنائها حبًا ووفاءً.
وألقى رئيس الجامعة الدكتور محمد اللحيدان كلمة قدم فيها شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك على تشريفه الحفل ومشاركة أبنائه الخريجين فرحتهم، مطلقًا على هذه الدفعة من الخريجين والخريجات مسمى "دفعة فهد بن سلطان" كما شكر أولياء الأمور على دعمهم وتشجيعهم لأبنائهم ولأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على عطائهم، متمنيًا للخريجين والخريجات التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية، مشيرًا إلى أن الجامعة خطت خطوات حثيثة منذ 20 عامًا في تطوير وتنويع برامجها الدراسية وتعزيز شراكتها مع القطاع العام والخاص في منطقة تبوك وخارجها في مجال التعليم والتدريب والأبحاث والخدمة المجتمعية، بما يعزز من قيمة الجامعة التنافسية ويخدم المجتمع واحتياجات سوق العمل، والتي تأتي إيمانًا من الجامعة بدورها المحوري في مواكبة النهضة الشاملة التي تعم المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد-حفظهما الله-.
ثم شاهد والحضور عرضًا مرئيًا بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس الجامعة، بعد ذلك سلم الأمير فهد بن سلطان وثائق التخرج لممثلي الأقسام من الخريجين والخريجات الأوائل.
وفي ختام الحفل ألقى كلمة قال فيها: "إن هذه الليالي ليالي الحصاد والتخرج هي أسعد ليالٍ لي في عملي هنا، وإن كان لي شيء أفتخر فيه وأسعد فيه هو مثل هذه الليالي التي أحضرها لتخريج أبنائي وبناتي"، مقدمًا الشكر للقائمين والداعمين لهذا الصرح العلمي الكبير وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الأمناء صبيح بن طاهر المصري الذي كان له الفضل بعد الله فيما وصلت إليه الجامعة من تميز، مثنيًا على دور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، وإسهامات شركة نيوم في ابتعاث خريجي وخريجات الجامعة لمختلف الدول.
وأضاف: أنه يجب علينا شكر الله سبحانه وتعالى على ما نحن به من نعم التي أتت بفضل من الله ثم بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- مقدمًا التهنئة للخريجين والخريجات، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية.
حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، وجمع من أولياء أمور الخريجين والخريجات.