أمير تبوك يرعى تخريج الدفعة 16 للبكالوريوس والـ11 للماجستير بجامعة فهد بن سلطان  

وألقى رئيس الجامعة الدكتور محمد اللحيدان كلمة قدم فيها شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك على تشريفه الحفل ومشاركة أبنائه الخريجين فرحتهم، مطلقًا على هذه الدفعة من الخريجين والخريجات مسمى "دفعة فهد بن سلطان" كما شكر أولياء الأمور على دعمهم وتشجيعهم لأبنائهم ولأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على عطائهم، متمنيًا للخريجين والخريجات التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية، مشيرًا إلى أن الجامعة خطت خطوات حثيثة منذ 20 عامًا في تطوير وتنويع برامجها الدراسية وتعزيز شراكتها مع القطاع العام والخاص في منطقة تبوك وخارجها في مجال التعليم والتدريب والأبحاث والخدمة المجتمعية، بما يعزز من قيمة الجامعة التنافسية ويخدم المجتمع واحتياجات سوق العمل، والتي تأتي إيمانًا من الجامعة بدورها المحوري في مواكبة النهضة الشاملة التي تعم المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد-حفظهما الله-.