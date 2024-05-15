4 أحزمة ملاكمة تنتظر من يحملها السبت المقبل في الرياض

الأحزمة الأربعة التي يحمل أحدها وهو حزام المجلس العالمي للملاكمة (WBC) صورًا لأساطير الملاكمة مثل محمد علي كلاي وجو فريزر، لها قصصها الخاصة التي تعبر عن أهمية الإنجازات التي تحققت، إذ يسعى أحد الملاكمين فيوري وأوسيك لأن يكتب اسمه في كتب التاريخ على غرار الأساطير العالمية، فهذه هي المرة الأولى التي يتم توحيد الأحزمة الأربعة في نزال واحد، فهذا النزال يعد قمة التنافسية في الملاكمة الحديثة، ويستحضر إرثًا عريقًا من العظماء الذين سبق أن شكلوا ألقاب الملاكمة على مدى تاريخها.