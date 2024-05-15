4 أحزمة ملاكمة تنتظر من يحملها السبت المقبل في الرياض

ينتظر الفائز يوم السبت المقبل على أرض "المملكة أرينا" بالرياض في النزال الكبير الذي يترقبه العالم بين بطلي الوزن الثقيل في الملاكمة البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك أن يحمل الأحزمة الأربعة في معركة توحيد الألقاب لأهم المنظمات العالمية في عالم الملاكمة؛ وهي الجمعية العالمية للملاكمة (WBA)، والمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، والمنظمة العالمية للملاكمة (WBO).
الأحزمة الأربعة التي يحمل أحدها وهو حزام المجلس العالمي للملاكمة (WBC) صورًا لأساطير الملاكمة مثل محمد علي كلاي وجو فريزر، لها قصصها الخاصة التي تعبر عن أهمية الإنجازات التي تحققت، إذ يسعى أحد الملاكمين فيوري وأوسيك لأن يكتب اسمه في كتب التاريخ على غرار الأساطير العالمية، فهذه هي المرة الأولى التي يتم توحيد الأحزمة الأربعة في نزال واحد، فهذا النزال يعد قمة التنافسية في الملاكمة الحديثة، ويستحضر إرثًا عريقًا من العظماء الذين سبق أن شكلوا ألقاب الملاكمة على مدى تاريخها.
فالمجلس العالمي للملاكمة كان قد تأسس في 1963، وكان محمد علي كلاي الذي يعد أحد أكثر الشخصيات أيقونية في عالم الملاكمة من أشهر حامليه؛ إذ حافظ عليه ثلاث مرات خلال مسيرته الاستثنائية، أما الاتحاد الدولي للملاكمة فقد تأسس في عام 1983 قد سيطر فيه لاري هولمز على فئة الوزن الثقيل لمدة سبع سنوات عبر فترات مختلفة من مسيرته، أما المنظمة العالمية للملاكمة فقد تأسست في 1988 وعلى الرغم من أنها أحدث الأحزمة فقد حملها عدد من الأبطال البارزين منهم كريس بيرد وهيربي هايد وغيرهما.
لكن أقدم الأحزمة الأربعة التي يتنافس عليها فيوري وأوسيك يوم السبت، فهو حزام الجمعية العالمية للملاكمة التي تأسست قبل أكثر من 100 عام، حيث حمل لقبها لمدة 12 عامًا جو لويس بطل العالم للوزن الثقيل في الفترة من عام 1937 وحتى عام 1949، ويُعتبر لويس واحدًا من أعظم ملاكمي الوزن الثقيل على مر العصور.