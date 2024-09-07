"متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" تدعو الأطراف إلى فتح معابر حدودية إضافية

ودعت المجموعةُ الأطرافَ السودانية إلى فتح معابر حدودية إضافية، بما في ذلك معبر أويل من جنوب السودان، مع تأكيدها أنها مستمرة في الضغط على القوات المسلحة السودانية لإعلان وتنفيذ نظام إشعار مبسط، وتنفيذ قوات الدعم السريع له بالكامل، من أجل تبسيط الحواجز البيروقراطية المرهقة التي تكلف أرواح السودانيين كل يوم، مع مواجهة أكثر من 25 مليون شخص للجوع والمجاعة الحادين؛ مؤكدةً أن الإشعار يجب أن يكون كافيًا للسماح بتحرك الشحنات الإنسانية في السودان.