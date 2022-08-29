اتفاقية تعاون مشترك بين شركة أمريكان إكسبريس السعودية ومصرف الراجحي

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي سعادة الأستاذ وليد المقبل أن "هذه الشراكة تعكس حرص الجهتين على تلبية رغبات العملاء". مشيرًا إلى أن "المصرف يُعتبر الرائد في تقديم الحلول التي تُسهِّل تجربة الدفع، بما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030، ويترجم خططها حول تطوير القطاع المالي في السعودية".