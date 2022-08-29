اتفاقية تعاون مشترك بين شركة أمريكان إكسبريس السعودية ومصرف الراجحي

أعلنت شركة أمريكان إكسبريس السعودية توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مصرف الراجحي؛ إذ سيتمكن أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس السعودية من الدفع عبر أجهزة نقاط البيع الخاصة بمصرف الراجحي، التي تُعدُّ أكبر شبكة نقاط بيع في السعودية.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر شركة أمريكان إكسبريس السعودية بالرياض، ووقَّع الاتفاقية من طرف مصرف الراجحي الرئيس التنفيذي سعادة الأستاذ وليد المقبل، ومن طرف أمريكان إكسبريس السعودية نائب الرئيس التنفيذي سعادة الأستاذ فهد بن مبارك القثامي.
وتترجم هذه الشراكة الاستراتيجية جهود الجهتين في تسهيل تجربة الشراء والدفع للأعضاء والمستفيدين، وستتمكن العديد من المنشآت المتوسطة والصغيرة من الوصول إلى وتنفيذ وإتمام عمليات الشراء لأعضاء أمريكان إكسبريس في حال تم تفعيلها من قِبل التاجر.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي سعادة الأستاذ وليد المقبل أن "هذه الشراكة تعكس حرص الجهتين على تلبية رغبات العملاء". مشيرًا إلى أن "المصرف يُعتبر الرائد في تقديم الحلول التي تُسهِّل تجربة الدفع، بما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030، ويترجم خططها حول تطوير القطاع المالي في السعودية".
وأكد نائب الرئيس التنفيذي في شركة أمريكان إكسبريس السعودية، سعادة الأستاذ فهد بن مبارك القثامي: "تأتي هذه الشراكة تماشيًا مع رؤية السعودية التي تستهدف عبر برنامج تطوير القطاع المالي رفع نسبة المعاملات غير النقدية، وتحسين نمط حياة المستهلك السعودي. كما أننا نفخر ببناء هذه الشراكات مع البنوك السعودية ضمن أهدافنا الاستراتيجية؛ للمساهمة في تحقيق توسُّع أكبر لنقاط البيع، وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا داخل السعودية".
يُذكر أن برنامج تطوير القطاع المالي الذي تم إطلاقه عام 2017 بوصفه أحد برامج رؤية السعودية 2030 يهدف إلى تحقيق 70٪ نسبة ارتفاع في حصة العمليات غير النقدية التي ستساهم في تطوير بنية تحتية رقمية بحلول عام 2025، وذلك عبر تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية من خلال إنشاء وتطوير حلول دفع مبتكرة؛ لتسهيل التعاملات المالية للأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات.