"وزير البيئة": يومُ التأسيس مصدرُ اعتزاز للجميع نستلهم منه الدروسَ والعبر لمواصلة البناء

وأكّد الفضلي أن المملكة تحتفي اليوم بذكرى تأسيس وطن وُضِعت أولى لَبِنَاته قبل ثلاثة قرون، ومنذ ذلك التاريخ نستلهم الدروس والعبر من أجل مواصلة البناء والتطور والتقدم، مشيرًا إلى أن تاريخ 22 فبراير من كل عام أصبح مصدر اعتزاز لكل مواطن ومواطنة، نجدّد فيها العهد على المضي قدمًا في طريق الأجداد العظماء الذين بذلوا الغالي والنفيس لبناء الوطن.