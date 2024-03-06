بعد نقاشات أمير حائل و"ابن حثلين".. "الرخيص": جادة الإبل نافذة اقتصادية واعدة

واختتم بالقول: هنيئا لأهالي حائل بأميرهم لشدة حرصه على تطوير المنطقة، ورفع اقتصادها، وأيضا لتواضعه لهم ونقاشه المثمر، واستماعه جميع أسئلة الحاضرين والإجابة عليها دون كلل أو ملل، وأيضًا هنيئًا له امتلاكه قلوب الأهالي، فهم يولون له الحب والتقدير والاحترام، لقاء جهوده الظاهرة وزياراته المتكررة ليطمئن على أحوالهم ومتطلباتهم.