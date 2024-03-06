بعد نقاشات أمير حائل و"ابن حثلين".. "الرخيص": جادة الإبل نافذة اقتصادية واعدة

ناقش مجلس المهندس عبدالله ابراهيم الرخيص، الذي جمع الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل، مساء السبت الماضي، ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، وعدداً من المهتمين في الاقتصاد والمهتمين في الإبل.
وأثرى النقاش تواضع الأمير عبدالعزيز والشيخ بن حثلين، واستقبالهما لمشاركات المدعوين، الذين أكدوا على أن جادة حائل للإبل أسهمت بشكل كبير جداً لا يعرفه إلا المختصين، باقتصاد حائل بكافة أنشطته.
من جهته، قال الباحث الشرعي الفلكي والكاتب ماجد ممدوح الرخيص: فعاليات جادة الإبل التي نظمها نادي الإبل في حائل، لم تقتصر أهميتها على فائدة التاجر وملاك الإبل فقط، بل تعدت إلى تحريك عجلة الاقتصاد الخدمية للوطن والمواطن بشتى أنواعها في تنفيذ المشاريع الاقتصادية في المنطقة.
وأضاف: يأتي ذلك ضمن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لتوفير متطلبات حياة المواطن.
وأضاف: "مما لفت نظري حينما التقيت الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل، مساء السبت الماضي وهو يتناقش مع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، الحرص على كل وسيلة لتطوير وتنمية المشاريع التنموية الاقتصادية بالمنطقة، وتذليل الصعوبات والمعوقات".
وأردف: "لاحظت خلال لقائنا رئيس النادي مشكورًا يشجع ويسهم برأيه لدعم وإنجاح نادي جادة الإبل في حائل، وفق كل الخطط المدروسة".
وتابع: خلال مجلس رجل الأعمال عبد الله بن إبراهيم الرخيص،الذي حضره سمو الأمير والشيخ بن حقلين، تم التناقش حول إحياء التراث الشعبي الذي يحافظ على تحسين إنتاج سلالة وتربية الإبل، والاستفادة منها.
واختتم بالقول: هنيئا لأهالي حائل بأميرهم لشدة حرصه على تطوير المنطقة، ورفع اقتصادها، وأيضا لتواضعه لهم ونقاشه المثمر، واستماعه جميع أسئلة الحاضرين والإجابة عليها دون كلل أو ملل، وأيضًا هنيئًا له امتلاكه قلوب الأهالي، فهم يولون له الحب والتقدير والاحترام، لقاء جهوده الظاهرة وزياراته المتكررة ليطمئن على أحوالهم ومتطلباتهم.