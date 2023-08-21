أمانة العاصمة المقدّسة ترفع جاهزيتها لمواجهة الأمطار.. وتستعد بالخطة الاستباقية

تفاعلت أمانة العاصمة المقدّسة مع التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة المطرية المتوقعة على منطقة مكة المكرّمة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، ووجّهت جميع قطاعاتها وإداراتها وبلدياتها الفرعية والمرتبطة بتكثيف الجهود وتطبيق الخطة الاستباقية والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.
وعزّزت الأمانة، التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة وتنسيق فعال في حالة حدوث طوارئ ناتجة عن الأمطار الغزيرة، وما ينجم عنها من أضرارٍ وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً التي تتضمن بيانات دقيقة عن المواقع الأكثر عُرضة لتجمعات مياه الأمطار.
وبثّت أمانة العاصمة المقدّسة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي رسائل توعوية تتضمّن توجيهات وقائية وتحذيرات للمواطنين والمقيمين للمحافظة على السلامة والابتعاد عن المناطق المنخفضة وأماكن تجمّعات المياه وبطون الأودية، والحذر من الاقتراب من مصادر الكهرباء في الحدائق والمرافق العامة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ودعت العموم إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، ومتابعة إلزام المقاولين والاستشاريين واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الضرورية، والتقيد بإجراءات السلامة في المواقع الإنشائية أثناء الحالة المطرية المتوقعة، والتواصل مع مركز البلاغات الموحد 940 لطلب المساعدة.