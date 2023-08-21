أمانة العاصمة المقدّسة ترفع جاهزيتها لمواجهة الأمطار.. وتستعد بالخطة الاستباقية

وعزّزت الأمانة، التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة وتنسيق فعال في حالة حدوث طوارئ ناتجة عن الأمطار الغزيرة، وما ينجم عنها من أضرارٍ وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً التي تتضمن بيانات دقيقة عن المواقع الأكثر عُرضة لتجمعات مياه الأمطار.