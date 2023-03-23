السفير "الجبير" يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة مطار "دبلن" لمناقشة مشاريعها في المملكة

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا نايل بن أحمد الجبير في مقر السفارة اليوم، نيكولاس كول المدير التنفيذي لشركة مطار دبلن.
وجرى خلال اللقاء مناقشة المشاريع التي تتولاها شركة مطار دبلن في المملكة، والتي من أبرزها: (مطار البحر الأحمر الدولي - مطار الملك عبدالعزيز بجدة مبنى رقم 1- ومطار الملك خالد بالرياض المبنى رقم 5).
وفي هذا الصدد، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة دبلن بأن مطار البحر الأحمر الدولي أصبح جاهزًا لتقديم تجارب سياحية مميزة لزواره، وأن افتتاحه سوف يتم خلال الأشهر القليلة القادمة.
حضر اللقاء نائبة الرئيس التنفيذي لشركة مطار دبلن ساره فلاين، ومن السفارة المستشار عبدالسلام بن عبدالله المشيطي.