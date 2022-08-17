تعزيزًا للرؤية والاستراتيجية التوسعية للشركة

ثمّن الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار، الدور الذي يقوم به البنك السعودي للاستثمار في القطاع المالي والمصرفي وما يقدمه من منتجات وخدمات بنكية متكاملة وملائمة للشركات والأفراد.
جاء ذلك خلال استقبال وفد البنك بقيادة الأستاذ فيصل عبدالله العمران الرئيس التنفيذي، والأستاذ خالد الريس الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة "الاستثمار كابيتال"".
وتم خلال اللقاء التباحث حول آفاق التعاون المشترك في ظل ما تشهده المملكة من نهضة تنموية وتحولات اقتصادية مهمة تماشيًا مع رؤية 2030 ومستهدفاتها في تطوير القطاع المالي والمصرفي وزيادة فاعليته في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنوعه واستدامته.
ومن جانبه تحدّث الأستاذ مشعل بن عميرة الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات العثيم للاستثمار، معبرًا ًعن سعادته باللقاء الذي جاء مثمرًا ومفيدًا، وشهد طرح الكثير من الأفكار البناءة، وفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص والاهتمام ببناء شراكات ذكية تخدم الأطراف كافة.
وقال بن عميرة: إن التحول الكبير الذي تشهده شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتوجه لبناء شراكات ذكية واستراتيجية مع الشركات الوطنية خاصة المؤسسات المالية؛ تعزيزًا لمساهمات القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الرؤية والخطة التوسعية للشركة التي تهدف إلى إضافة 20 مجمعًا تجاريًّا جديدًا.