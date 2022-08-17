تعزيزًا للرؤية والاستراتيجية التوسعية للشركة

وقال بن عميرة: إن التحول الكبير الذي تشهده شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتوجه لبناء شراكات ذكية واستراتيجية مع الشركات الوطنية خاصة المؤسسات المالية؛ تعزيزًا لمساهمات القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الرؤية والخطة التوسعية للشركة التي تهدف إلى إضافة 20 مجمعًا تجاريًّا جديدًا.