أكبر الحافظات 80 عامًا والصغرى 5.. نورٌ يسطع في "دور القرآن بتيماء"

تشكّل دور التحفيظ في محافظة تيماء مراكز مهمة لتعليم القرآن الكريم، حيث يتلقّى الطلاب فيها تدريس وتعليم وتحفيظ ومراجعة القرآن الكريم، ودروس التجويد التطبيقية والنظرية.
ويلتحق بدور وحلقات التحفيظ التي تشرف عليها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، ما يقارب 900 طالب وطالبة و40 معلمًا ومعلمة.
ومن أبرز دور التحفيظ في المحافظة دار تاج الوقار، وهي دار نسائية تابعة لجمعية آية لتحفيظ القرآن بتيماء افتتحت عام ١٤٣٣- ١٤٣٤ هـ، وتعمل الدار بنظام الفترتين، فترة صباحية تشمل مقرأة الأطفال ودورة إعداد معلمات حلقات، والفترة المسائية حلقات لجميع الفئات، وقد تم تخريج نخبة من الدار، ووصل عدد الخاتمات لـ٧ خاتمات، وأكبر خاتمه تبلغ من العمر ٦٢ عامًا، وأصغر خاتمة ١٥ عامًا.
أما دار عائشة، فقد تأسست عام ١٤٣٠ هجرية وتضم بين جنباتها عددًا من الحلقات لجميع فئات المجتمع من التمهيدي إلى ما فوق الجامعي من أمهات وطالبات، ويقوم بالتدريس فيها نخبة من المعلمات القديرات، وبلغ عدد الدارسات لهذا العام ١٧٣ دارسة، أمهات وطالبات.
وتخرّج من الدار ما بين عامي ١٤٣٩ إلى ١٤٤٣هـ ١٤ خاتمة، وبلغ عدد الحافظات في الدار من خمسة أجزاء إلى ٢٥ جزءًا، ٥٧ دارسة بين أمهات وطالبات، وتعد أصغر حافظة في الدار طالبة عمرها خمس سنوات، وأكبر حافظة تجاوزت الثمانين من العمر.
فيما تأسست دار نورة عام ١٤٣٦هـ، وتشمل حلقة الأمهات ومتعلمات في الصفوف الابتدائي والثانوي والمتوسط والجامعي، وبلغ عدد الخاتمات في دار نورة ٦ خاتمات، وأكبر خاتمة كان عمرها ٥٠ عامًا وأصغر خاتمة في سن المتوسط.
أما دار جفلة رحمها الله بحي الخبراء، فقد تم افتتاحها عام ١٤٣٩هـ، وعدد الحلقات بها اثنتان، وبلغ عدد الدارسات فيها ٤٣ دارسة، عمر أكبر دارسة ٦٥ عامًا، وعمر أصغر دارسة ٦ سنوات.