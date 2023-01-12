أكبر الحافظات 80 عامًا والصغرى 5.. نورٌ يسطع في "دور القرآن بتيماء"

ومن أبرز دور التحفيظ في المحافظة دار تاج الوقار، وهي دار نسائية تابعة لجمعية آية لتحفيظ القرآن بتيماء افتتحت عام ١٤٣٣- ١٤٣٤ هـ، وتعمل الدار بنظام الفترتين، فترة صباحية تشمل مقرأة الأطفال ودورة إعداد معلمات حلقات، والفترة المسائية حلقات لجميع الفئات، وقد تم تخريج نخبة من الدار، ووصل عدد الخاتمات لـ٧ خاتمات، وأكبر خاتمه تبلغ من العمر ٦٢ عامًا، وأصغر خاتمة ١٥ عامًا.