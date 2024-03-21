"روتانا" تعيّن فيليب بارنز رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها

وفي منطقة الشرق الأوسط، شغل "بارنز" منصب نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة "فيرمونت للفنادق والمنتجعات" في دولة الإمارات العربية المتحدة (2009-2011)، حيث أشرف على العمليات التشغيلية لفنادق فيرمونت النخلة بدبي، وفيرمونت باب البحر أبوظبي، وفيرمونت عجمان، ومنتجع فيرمونت الفجيرة الشاطئي، وفيرمونت أبوظبي في مرحلة ما قبل الافتتاح، وشغل قبل ذلك منصب نائب الرئيس للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط (2007-2009)، حيث أشرف على المشاريع وافتتاح الفنادق الجديدة في جنوب إفريقيا والسعودية ومصر والإمارات وعمان.