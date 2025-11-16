23 أرض بدرة العروس بالمزاد العلني

تعلن شركة مزاد التجارية عن البيع بالمزاد العلني وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة مزاد " ضفاف جدة (الدرة) " ينطلق المزاد يوم الخميس 27 نوفمبر 2025 م إلكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات الساعة 12:00 مساءً ، ينتهي المزاد يوم الأحد 30 نوفمبر2025م. يعد المزاد من المزادات العقارية الاستثنائية حيث يطرح أراضٍ سكنية ترفيهية بمساحات تبدأ من 1024 م² ، حتى 1500 م² في أرقى الواجهات البحرية بدرة العروس بمدينة جدة.