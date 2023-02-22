جناح وزارة الداخلية في معرض "أيدكس 2023" بأبوظبي يجذب الزوَّار بـ"الزي القديم" و"الطراز المعماري السلماني"

يُذكر أن مشاركة وزارة الداخلية في المعرض تأتي تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في السعودية من دعم لا محدود، ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة -رعاها الله- بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030؛ ليصبح القطاع بذلك رافدًا مهمًّا للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية، ودعم المستثمر المحلي، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.