جناح وزارة الداخلية في معرض "أيدكس 2023" بأبوظبي يجذب الزوَّار بـ"الزي القديم" و"الطراز المعماري السلماني"

احتفل جناح وزارة الداخلية السعودية، المشارك في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2023"، المقام في العاصمة الإماراتية (أبو ظبي)، بذكرى يوم التأسيس، إلى جانب استعراض الجناح قدرات السعودية الصناعية العسكرية.
وجاء احتفاء الجناح بهذه المناسبة بطريقة مبتكرة؛ إذ تم تصميم الجناح على الطراز المعماري السلماني، إضافة لارتداء الزي الوطني القديم للسعوديين، ضمن فعاليات احتفاء "الداخلية" بيوم التأسيس الموافق اليوم (22 فبراير 2023 م).
وقد اشتملت الفعاليات على توزيع عدد من الهدايا على الزوار تخليدًا لذكرى هذه المناسبة الوطنية، التي تُمثل عمق التاريخ، وجذورًا راسخة، عبَّرت عنها أصالة الحاضر، وتوارثها الأجيال لأكثر من ثلاثة عقود مضت.
يُذكر أن مشاركة وزارة الداخلية في المعرض تأتي تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في السعودية من دعم لا محدود، ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة -رعاها الله- بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030؛ ليصبح القطاع بذلك رافدًا مهمًّا للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية، ودعم المستثمر المحلي، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.