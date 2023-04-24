"سعود بن نهار" يقف على الأحياء المتضررة جراء الأمطار في الطائف

وقف الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف ميدانياً، اليوم الاثنين، على عدد من الأحياء السكنية والمواقع في حي الوسام، والتي تضررت جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة طوال اليومين الماضيين.
وقد رافقه في هذه الجولة، وكيل محافظة الطائف ناصر بن حمود السبيعي، ومدير شرطة المحافظة اللواء عثمان اليوسف، وأمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي، ومدير الدفاع المدني بالطائف العميد ياسر الشريف، وعدد من القيادات في الجهات الحكومية.
واطلع الأمير "سعود" على مجموعة من المواقع، والتقى عدداً من أهالي الأحياء، مستمعاً إلى مطالبهم وملاحظاتهم، ووقف على المنازل المتضررة؛ بسبب تساقط الصخور فيما غرقت منازل أخرى.
وأكد في حديثه للأهالي حرص القيادة على راحة المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة شخصية من نائبه الأمير بدر بن سلطان للوقوف على المواقع والاستماع للمواطنين والرفع بالتقارير وإيجاد الحلول العاجلة.