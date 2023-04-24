"سعود بن نهار" يقف على الأحياء المتضررة جراء الأمطار في الطائف

وقف الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف ميدانياً، اليوم الاثنين، على عدد من الأحياء السكنية والمواقع في حي الوسام، والتي تضررت جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة طوال اليومين الماضيين.