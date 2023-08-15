"أبياتنا" تضخ أكثر من 1500 وحدة سكنية في جنوب جدة

ضخت شركة "أبياتنا" العقارية التي تعد إحدى أبرز شركات التطوير العقاري نحو 1500 وحدة سكنية في مدينة جدة؛ في إطار سلسلة المشاريع التي قدمتها على مدى أكثر من عقدين، والتي من ضمنها أبياتنا لي لي LELY وأبياتنا ذا بي THE BAY.
وقدمت الشركة مؤخرًا مشروعًا رئيسيًا للسوق العقاري السعودي، وهو مشروع أبياتنا هيلز ABYATONA HILLS الواقع في ضاحية الميار التي تتمتع بموقع استثنائي داخل النطاق الحيوي العمراني لجنوب وسط مدينة جدة، على مقربة من طريق مكة المكرمة السريع حيث يفصلها 50 كم عن العاصمة المقدسة و12 كم عن وسط جدة، و10 كم من محطة قطار الحرمين، فضلًا عن قربها من المعالم الرئيسية في المدينة مثل جامعة الملك عبدالعزيز وميناء جدة البحري.
ويضم مشروع "أبياتنا هيلز" 1054 وحدة سكنية، لتعزز بذلك المنظومة السكانية في ضاحية "الميار" التي يمتد نطاقها العمراني إلى مساحة تتجاوز 3.9 مليون متر مربع.
وحصل مشروع أبياتنا هيلز على رخصة البيع على الخارطة من لجنة البيع على الخارطة "وافي"، بعد استيفاء جميع المتطلبات التي تضمن تنفيذ المشروع على أرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفق المعايير الهندسية والمحاسبية ومواصفات كود البناء السعودي.
وسعت الشركة في مشروعها الجديد "أبياتنا هيلز" لتكامل الخدمات بما يحقق أعلى معايير جودة الحياة لسكانه ومرتاديه من خلال توفير بنية تحتية تحتوي على جميع الخدمات الأساسية والمرافق الحكومية والخدمية والترفيهية المتكاملة، وبسعر يبدأ من 337 ألف ريال فقط.
وتقدم الشركة ضمانات لافتة في مشروع "أبياتنا هيلز" تشمل أعمال الهيكل الخرساني والعزل المائي والحراري إلى عشرة أعوام، وكذلك ضمانات على الأعمال الكهربائية والميكانيكية والتوريدات لمدة عام واحد.
يُذكر أن شركة "أبياتنا" قدمت للسوق العقاري خلال مشوارها الذي انطلق منذ عام 1998م (25 عام خبرة) ما يقارب 15.000 شقة سكنية و5.000 فيلا على مساحة إجمالية بلغت نحو 4.750.329 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى تطوير ما يقارب 15.000.000 مليون متر مربع كبنية تحتية، وذلك عبر فريق عمل مكون من أكثر من 6000 موظف وأكثر من 2200 معدة ثقيلة.