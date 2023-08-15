"أبياتنا" تضخ أكثر من 1500 وحدة سكنية في جنوب جدة

وقدمت الشركة مؤخرًا مشروعًا رئيسيًا للسوق العقاري السعودي، وهو مشروع أبياتنا هيلز ABYATONA HILLS الواقع في ضاحية الميار التي تتمتع بموقع استثنائي داخل النطاق الحيوي العمراني لجنوب وسط مدينة جدة، على مقربة من طريق مكة المكرمة السريع حيث يفصلها 50 كم عن العاصمة المقدسة و12 كم عن وسط جدة، و10 كم من محطة قطار الحرمين، فضلًا عن قربها من المعالم الرئيسية في المدينة مثل جامعة الملك عبدالعزيز وميناء جدة البحري.