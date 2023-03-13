بر وإحسان.. تبرع لشقيقته بإحدى كليتيه فردها له ابنه بعد 24 عاماً

لم يكن يعلم أن تبرعه بإحدى كليتيه لشقيقته دين سيرد له إلا بعد أن أصيب بالفشل الكلوي ليهرع أحد أبنائه للتبرع له، وإنهاء معاناته مع المرض.
وتفصيلاً، أنهى الشاب مرزوق بن أحمد أبو رادية عسيري، معاناة والده مع الفشل الكلوي بالتبرع له بإحدى كليته، مجسدًا بذلك مثالاً رائعًا في البر والوفاء بإنهاء معاناة والده مع الغسيل لسنوات تجرع خلالها أقسى وأشد أنواع الألم والتعب.
وبعد إجراء الفحوص الطبية ومطابقة التحاليل، تمت عملية زراعة الكلى صباح اليوم الاثنين، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، تكللت بالنجاح وهما بصحة جيدة ولله الحمد.
وعبّر الشاب "مرزوق" عن سعادته بعد نجاح العملية، متمنيا في الوقت ذاته أن يكون قد استطاع أن يرد ولو جزءاً يسيراً من أفضال والديه عليه، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يلبس والده لباس الصحة والعافية، مقدمًا جزيل الشكر والتقدير للطاقم الطبي في المستشفى على متابعتهم وحرصهم.
الجدير بالذكر أن والد الشاب سبق له التبرع لشقيقته قبل 24 سنة، وهو والد اللاعب مهند عسيري.