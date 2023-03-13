بر وإحسان.. تبرع لشقيقته بإحدى كليتيه فردها له ابنه بعد 24 عاماً

وعبّر الشاب "مرزوق" عن سعادته بعد نجاح العملية، متمنيا في الوقت ذاته أن يكون قد استطاع أن يرد ولو جزءاً يسيراً من أفضال والديه عليه، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يلبس والده لباس الصحة والعافية، مقدمًا جزيل الشكر والتقدير للطاقم الطبي في المستشفى على متابعتهم وحرصهم.