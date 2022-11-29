المكسيكيون يبيعون تذاكرهم قبل مباراة السعودية تعبيرًا عن غضبهم من مستوى منتخبهم

قالت تقارير مكسيكية: إن أعدادًا من الجماهير المكسيكية، شوهدت وهي تبيع تذاكرها الخاصة للمباراة الثالثة التي تجمع المنتخب السعودي بنظيره المكسيكي في كأس العالم ٢٠٢٢؛ وذلك مساء غد الأربعاء.
وأشارت التقارير إلى أن الجماهير المكسيكية غاضبة؛ حيث ترى أن منتخبهم لم يقدم المأمول منه أمام بولندا والأرجنتين، ويتوقعون أن يتعرض لهزيمة جديدة أمام السعودية.
وذكرت أن كل شيء يسير ضد المنتخب المكسيكي في مونديال قطر؛ حيث إن اللاعبين لم يظهروا في مستوى جيد أمام بولندا، ثم أخفقوا أمام الأرجنتين، وظهروا بصورة مهزوزة، إلى جانب غياب قائد المنتخب أندريس جواردادو عن اللقاء المقبل؛ وذلك بسبب الإصابة في العضلة الضامة.
وتابعت أن الجماهير المكسيكية تعبّر عن غضبها ببيع تذاكرها وعدم الحضور للملعب لتوجيه رسالة للاعبين بعدم رضاهم.
وقامت الجماهير المكسيكية بعرض بعض التذاكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأخرى في مواقع إقامتهم، كما قام البعض باستبدالها بمباريات أخرى مع بعض الجماهير.