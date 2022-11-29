المكسيكيون يبيعون تذاكرهم قبل مباراة السعودية تعبيرًا عن غضبهم من مستوى منتخبهم

وذكرت أن كل شيء يسير ضد المنتخب المكسيكي في مونديال قطر؛ حيث إن اللاعبين لم يظهروا في مستوى جيد أمام بولندا، ثم أخفقوا أمام الأرجنتين، وظهروا بصورة مهزوزة، إلى جانب غياب قائد المنتخب أندريس جواردادو عن اللقاء المقبل؛ وذلك بسبب الإصابة في العضلة الضامة.