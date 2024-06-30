محافظ جدة يتفقّد مطار المؤسس ويستمع لشرح عن الأرقام التشغيلية التي حققها المطار

وشملت الجولة منطقة الإجراءات الأمنية للمسافرين ومنصات الجوازات، واستمع سموّه لشرح عن الإجراءات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن والأرقام التشغيلية التي حققها المطار خلال موسم الحج، كما زار سموه مركز مراقبة العمليات التشغيلية، واطّلع على الخدمات المختلفة التي تقدم في مطار الملك عبدالعزيز.