شراكة استراتيجية بين منتدى مستقبل العقار والاتحاد العالمي للعقارات

وتأتي هذه الاتفاقية، في وقت يشهد فيه قطاع العقار اهتمامًا كبيرًا على مستوى القطاعين العام والخاص، حيث ترتكز الاتفاقية على بحث العديد من المحاور ومنها استدامة المدن، الابتكار، سكن ذوي الدخل، المدن المرنة، كما تستهدف الاتفاقية التكامل بين الشقين الاقتصادي والاجتماعي، فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة والنهوض بقطاع العقار بصورة شاملة.