ملّاك الإبل يشيدون بدعم سمو ولي العهد لمهرجان الإبل بالصياهد

حوّل نادي الإبل، صحراءَ الصياهد إلى مدينة متكاملة بقلب الصحراء تضمّ صروحًا شامخة متمثّلة في المقارّ الحكومية التي تقدم خدماتها لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وجمهوره والميادين العالمية الطراز التي تستعرض فيها المنقيات مقومات الجمال أمام لجان التحكيم والجمهور.
وأشاد المشاركون من ملاك الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في دوراته الماضية، وخصوصًا النسخة السابعة، بنجاح المهرجان وتطور فعالياته، وإضافته المزيدَ من الأشواط المثيرة التي جذبت الجمهور حتى آخر فعاليات التنافس على شوط الشداد.
وثمّنوا دعمَ سموّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل للمهرجان، الذي يقام سنويًّا بالصياهد حتى وصل صداه لكل دول العالم.
وقالوا في تصريحات: إنّ دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورعايته؛ أنجح المهرجان حتى أصبح أيقونة يُضرب بها المثل في العالم على شهرته الواسعة ومنشآته المترامية في قلب صحراء الصياهد.
ورفع الحاصلُ على بيرق المؤسس في النسخة الماضية والمركز الأول بسيف الملك بلون الشعل، حامد بن سمار العتيبي؛ شكرَه وتقديره لسمو ولي العهد، على رعايته ودعمه للمهرجان حتى ظهر بهذه الصورة التي يفتخر بها، ووصلت مكانته إلى دول العالم قاطبة، قائلًا: إن ميزة مهرجانات المملكة عالميتها ممثلة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
كما قدم "ابن سمار" الشكرَ لنادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، على التسهيلات المميَّزة التي يقدِّمها لمُلَّاك الإبل، وعلى العناية الفائقة التي يوليها للموجودين على أرض المهرجان، من خلال التشديد على تطبيق كل الإجراءات الانضباطية.
وقال مالك الإبل المعروف عبدالمحسن بن صالح الراجحي، راعي الشداد في النسخة الماضية: إن دعم سمو ولي العهد ورعايته لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أوصله للعالمية وبنجاح باهر، وأصبح المهرجانُ أيقونةً يُضرَب بها المثل في العالم على شهرته الواسعة ومنشآته المترامية في قلب صحراء الصياهد، وبما يشهده من مشاركة أهم سلالات الإبل النادرة في العالم من ناحية الجمال والندرة.
وأضاف: الشكر لسموّ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل؛ لدعمه ولعنايته، وكما ذكر الشيخ فهد بن حثلين: "أن ما تحقّق للمهرجان من نجاح يعدّ مرحلة البداية والتأسيس، والقادم في طموحات سمو ولي العهد أكبر وأفضل بمراحل كبيرة".
كما قدّم الشكرَ الجزيل لنادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن حثلين، على النجاح المتواصل في إدارة المهرجان حتى ظهر بهذا التنظيم الرائع.
وأكّد مالك الوايليات الحاصل على المركز الأول بمهرجان الإبل، هزاع الروسان، أن المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز، هي الفوز الحقيقي بغضّ النظر عن المراكز؛ فالمهرجان يحمل اسمًا غاليًا على الجميع: الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، مؤسس وموحد الوطن.
وقال "الروسان": إنّ دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، حفظه الله، ساهم في ظهوره بهذا التميز والتكامل في جميع خدماته التي يستفيد منها ملاك الإبل في مشاركاتهم، ويستفيد منه الجمهور المتابع عبر هذا الصرح الشامخ المقام في الصياهد، الذي أصبح وجهة محلية وإقليمية ودولية بمشاركة دول العالم بهذا الكرنفال.
وقدّم شكرَه لرئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، على التنظيم والإشراف المحكم من جميع اللجان المنظمة بالمهرجان.
وقال الحاصل على شلفا ولي العهد والمركز الثاني بلون "الشقح" في النسخة السادسة إبراهيم بن عبدالله المهيدب: إن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عالمي بما تحمله الكلمة من معنى.
وأضاف: نظّم نادي الإبل، وبدعم سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يحفظه الله، المهرجان الذي لا يضاهيه مهرجان آخر، ليس على النطاقين المحلي والإقليمي فقط، بل ودوليًّا.
ونوه "المهيدب" إلى القوة والتنافسية التي يشهدها المهرجان حتى وصل لهذه المكانة الرفيعة والقيمة السوقية العالية التي تحقّقت بفضل دعم سمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل، حفظه الله.
ولفت إلى أن مشاركتهم تكلّلت بالنجاح، قائلًا: إن الحصول على شلفا ولي العهد من المشاركة الأولى أرضتنا وجمهورنا الغالي، وفي النسخ القادمة نعد بالمزيد من المنجزات بإذن الله تعالى.
من جانبه قال رئيس مجموعة سلام البيطرية مالك الإبل فهاد بن سليمان الفهاد: إن المهرجان حقّق النجاح في نسخه الماضية، وبخاصة النسخة السابعة، بدعم مباشر من سموّ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله؛ فسموه الكريم المشرف العام على نادي الإبل، وهذا بحدّ ذاته دعم كبير لا يتوقّف يلقاه ملّاك الإبل من سموّه، بمتابعة وإشراف رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين.
وأضاف: عملنا في المهرجان هو تقديم الخدمات البيطرية والعلاجية للإبل المشاركة وغير المشاركة في أرض ميدان الصياهد؛ للمساهمة مع النادي في تقديم الخدمات العلاجية للإبل.
وأوضح أنه "تحقّق لنا بفضل الله وتوفيقه النجاح بالتعاون مع النادي في كل الأمور المتعلقة بالعلاج والتوعية ونقل الأجنة لتحسين السلالات"، واعدًا جمهور فهادات شمر بالفوز وتحقيق الطموحات.
من جانبه أكّد مالك الإبل سعد الثنيان، أنّ مهرجان المؤسّس أصبح المهرجان الأول للإبل في العالم بتكامل حضور أطيب السلالات المعروفة للإبل، وفي مشاركة أكبر مزارع الإبل المنتجة.
وقال "الثنيان": إن دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورعايته؛ أنجح المهرجان حتى أصبح أيقونة يضرب بها المثل في العالم على شهرته الواسعة.