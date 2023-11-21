ملّاك الإبل يشيدون بدعم سمو ولي العهد لمهرجان الإبل بالصياهد

من جانبه قال رئيس مجموعة سلام البيطرية مالك الإبل فهاد بن سليمان الفهاد: إن المهرجان حقّق النجاح في نسخه الماضية، وبخاصة النسخة السابعة، بدعم مباشر من سموّ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله؛ فسموه الكريم المشرف العام على نادي الإبل، وهذا بحدّ ذاته دعم كبير لا يتوقّف يلقاه ملّاك الإبل من سموّه، بمتابعة وإشراف رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين.